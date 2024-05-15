Бесплатно 3 дня в онлайн эфире
Старт: 4 июля в 19:00 мск
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ЖИТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬСЯ?
- Токсичные люди повсюду: коллеги на работе, начальники, соседи, новые знакомые.
- Вы находитесь в отношениях с Нарциссом или с токсичным партнером.
- Пытаетесь уйти от Нарцисса, но никак не получается.
- Расстались с Нарциссом, и не можете создать новых отношений.
- Попадаются только абьюзеры или Нарциссы.
- На работе, в окружении вами манипулируют.
- Вы выросли в токсичной семье.
- Слышите от близких только обвинения и претензии.
- Находитесь постоянно в напряжении, бессилии, не можете расслабиться и не знаете, что с этим делать.
ЖИТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬСЯ?
- Токсичные люди повсюду: коллеги на работе, начальники, соседи, новые знакомые.
- Вы находитесь в отношениях с Нарциссом или с токсичным партнером.
- Пытаетесь уйти от Нарцисса, но никак не получается.
- Расстались с Нарциссом, и не можете создать новых отношений.
- Попадаются только абьюзеры или Нарциссы.
- На работе, в окружении вами манипулируют.
- Вы выросли в токсичной семье.
- Слышите от близких только обвинения и претензии.
- Находитесь постоянно в напряжении, бессилии, не можете расслабиться и не знаете, что с этим делать.
Если это про вас, то вы можете до конца жизни сражаться, искать манипулятивные приемы, защищаться…
И все равно в душе чувствовать себя жертвой каждый раз, после общения с такими людьми.
А можете прийти на бесплатный курс и освободиться от манипуляций Нарциссов - приобрести
ИММУНИТЕТ и НЕУЯЗВИМОСТЬ
раз и навсегда!
Вы узнаете ВСЁ про Нарциссов:
На работе, в личных отношениях, с друзьями вы сможете общаться легко и естественно, даже если среди них будут попадаться “язвы” и токсики.
ДО КУРСА
ПОСЛЕ КУРСА
ПОСЛЕ КУРСА
ЧТО БУДЕТ НА КУРСЕ
День 1. Его величество Нарцисс. Знакомство
Тяжело, когда вас постоянно ранят, а жизнь - колючая и несправедливая? Жертва обстоятельств и общения постоянно вы? Пора с этим покончить.
На 1-м дне курса вы узнаете, как с первых минут и слов распознавать токсичных людей.
- Нарциссизм здоровый и токсичный - четкие отличия
- 5 типов Нарциссов, о которых вы не знали
- Примеры ситуаций из жизни: Нарциссы в общении с детьми, с коллегами, с друзьями, с родителями, с партнерами.
- Нарциссические родители: влияние и как обезвредить.
В результате вы будете знать про Нарциссов ВСЁ и распознавать по первым признакам.
День 2. Реванш над нарциссом. Выход из созависимости
В жизни приходится общаться с разными людьми. Они ранят, лишь тогда, когда у вас нет защиты.
На 2-м дне курса вы получите план выхода из созависимости и практики для внутренней силы.
- Как убирать страх и бессилие перед Нарциссом
- Точки влияния и обезвреживания Нарцисса.
- Выход из эмоциональной зависимости.
- Уйти нельзя остаться - как сделать верный выбор без чувства вины.
- Осторожно - Нарцисс: как прекратить отношения без гнева и мести с его стороны.
В результате вы спокойно общаетесь с Нарциссами без ран и жертвенности.
День 3. Неуязвимость. Жизнь без влияния Нарциссов
Можно прятаться за приемами и “фишками”, а можно приобрести настоящую неуязвимость от манипуляции Нарциссами.
На 3-м дне курса вы получите “прививку” от влияния токсиков - сделаете шаг к неуязвимости и психологической устойчивости.
- Мир Нарциссов: как перестать вестись и притягивать.
- Есть ли жизнь с Нарциссом без вреда для психики и здоровья.
- Как разобраться с эмоциями и восстановиться физически и эмоционально.
- Пошаговый план для создания своей Новой жизни, в которой реализуются ваши мечты, а не борьба с Нарциссами
В результате вы выходите из мира Нарциссов и наслаждаетесь своей жизнью, реализуете свои желания .
На курсе вы раз и навсегда поймете:
Вы становитесь психологически и эмоционально устойчивой личностью и:
ФОРМАТ
- Начало каждого дня в 19:00 мск
- Длительность каждого эфира 2-3 часа
Для всех, кто будет присутствовать на живых эфирах курса, мы подготовили бонусы
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Онлайн участие
Вы присутствуете на онлайн эфирах курса
Бонус: PDF чек-лист "5 правил устойчивости к газлайтингу"
5 000Р
БЕСПЛАТНО
Онлайн участие + записи
Вы присутствуете на онлайн эфирах курса + получаете записи курса
Бонус: PDF чек-лист "5 правил устойчивости к газлайтингу"
Бонус 2: "Как выйти из деструктивных отношений с Нарциссом" (Запись 2-х дневного семинара)
как не поддаваться на манипуляции и уловки;
как наполниться силами для решительных действий;
неуязвимость и жизнь без Нарцисса.
Бонус 3: “18 жизненных схем, которые приводят в отношения абьюз” (PDF чек-лист)
увидите и распознаете деструктивные сценарии
5 000р
990р
Зарегистрируйтесь и получите бонусы
➤ Чек-лист “5 правил устойчивости к газлайтингу”
➤ Чек-лист “5 внушений, которыми Нарцисс вас программирует”
Автор курса
НАДЕЖДА СЕМЕНЕНКО
- Автор проекта «Найти мужа» и более 20 тренингов и курсов.
- Автор YouTube канала «Надежда Семененко» о влиянии детских травм на нервную систему (комплексном ПТСР), о выходах из зависимостей и созависимых отношений.
- YouTuber — обладатель 2-х серебряных кнопок (100 тыс подписчиков)
- Сертифицированный инструктор практик осознанности (Mindfullness), осознанного питания, освобождения от стресса при помощи осознанности (MBSR).
- Посетила более 20 стран, жила в трех странах (сейчас в Мексике), счастливая жена и мать.
- Обучается у экспертов международного уровня:
- Питер Камингс (партнер Бесселя Ван Дер Колка, автора книги «Тело ведет счет»)
- Том Кронин — (коуч спикеров Mindvalley)
ОТЗЫВЫ
Узнайте ВСЁ о Нарциссах
и обретите НЕУЯЗВИМОСТЬ
раз и навсегда от ядовитого влияния токсичных людей
© Надежда Семененко. Все права защищены.
По всем вопросам обращайтесь: help.najtimuzha@gmail.com