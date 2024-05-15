Бесплатно 3 дня в онлайн эфире

 Старт: 4 июля в 19:00 мск 

Уже 4797 человек зарегистрировались

ЖИТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬСЯ?

  • Токсичные люди повсюду: коллеги на работе, начальники, соседи, новые знакомые.
  • Вы находитесь в отношениях с Нарциссом или с токсичным партнером.
  • Пытаетесь уйти от Нарцисса, но никак не получается.
  • Расстались с Нарциссом, и не можете создать новых отношений. 
  • Попадаются только абьюзеры или Нарциссы.
  • На работе, в окружении вами манипулируют. 
  • Вы выросли в токсичной семье.
  • Слышите от близких только обвинения и претензии.
  • Находитесь постоянно в напряжении, бессилии, не можете расслабиться и не знаете, что с этим делать.

ЖИТЬ ИЛИ ЗАЩИЩАТЬСЯ?

  • Токсичные люди повсюду: коллеги на работе, начальники, соседи, новые знакомые.
  • Вы находитесь в отношениях с Нарциссом или с токсичным партнером.
  • Пытаетесь уйти от Нарцисса, но никак не получается.
  • Расстались с Нарциссом, и не можете создать новых отношений. 
  • Попадаются только абьюзеры или Нарциссы.
  • На работе, в окружении вами манипулируют. 
  • Вы выросли в токсичной семье.
  • Слышите от близких только обвинения и претензии.
  • Находитесь постоянно в напряжении, бессилии, не можете расслабиться и не знаете, что с этим делать.

Если это про вас, то вы можете до конца жизни сражаться, искать манипулятивные приемы, защищаться…


И все равно в душе чувствовать себя жертвой каждый раз, после общения с такими людьми.

А можете прийти на бесплатный курс и освободиться от манипуляций Нарциссов - приобрести 
ИММУНИТЕТ и НЕУЯЗВИМОСТЬ
раз и навсегда! 

Вы узнаете ВСЁ про Нарциссов: 

На работе, в личных отношениях, с друзьями вы сможете общаться легко и естественно, даже если среди них будут попадаться “язвы” и токсики. 

ДО КУРСА

ПОСЛЕ КУРСА

ПОСЛЕ КУРСА

ЧТО БУДЕТ НА КУРСЕ

День 1. Его величество Нарцисс. Знакомство

Тяжело, когда вас постоянно ранят, а жизнь - колючая и несправедливая? Жертва обстоятельств и общения постоянно вы?  Пора с этим покончить.


На 1-м дне курса вы узнаете, как с первых минут и слов распознавать токсичных людей. 
  
  • Нарциссизм здоровый и токсичный - четкие отличия
  • 5 типов Нарциссов, о которых вы не знали
  • Примеры ситуаций из жизни: Нарциссы в общении с детьми, с коллегами, с друзьями, с родителями, с партнерами.
  • Нарциссические родители: влияние и как обезвредить.

В результате вы будете знать про Нарциссов ВСЁ и распознавать по первым признакам.

День 2. Реванш над нарциссом. Выход из созависимости

В жизни приходится общаться с разными людьми. Они ранят, лишь тогда, когда у вас нет защиты. 


На 2-м дне курса вы получите план выхода из созависимости и практики для внутренней силы. 
  • Как убирать страх и бессилие перед Нарциссом
  • Точки влияния и обезвреживания Нарцисса. 
  • Выход из эмоциональной зависимости. 
  • Уйти нельзя остаться - как сделать верный выбор без чувства вины.
  • Осторожно - Нарцисс: как прекратить отношения без гнева и мести с его стороны.

В результате вы спокойно общаетесь с Нарциссами без ран и жертвенности.

День 3. Неуязвимость. Жизнь без влияния Нарциссов

Можно прятаться за приемами и “фишками”, а можно приобрести настоящую неуязвимость от манипуляции Нарциссами. 


На 3-м дне курса вы получите “прививку” от влияния токсиков - сделаете шаг к неуязвимости и психологической устойчивости.  
  • Мир Нарциссов: как перестать вестись и притягивать.
  • Есть ли жизнь с Нарциссом без вреда для психики и здоровья. 
  • Как разобраться с эмоциями и восстановиться физически и эмоционально.
  • Пошаговый план для создания своей Новой жизни, в которой реализуются ваши мечты, а не борьба с Нарциссами

В результате вы выходите из мира Нарциссов и наслаждаетесь своей жизнью, реализуете свои желания .

На курсе вы раз и навсегда поймете:

Вы становитесь психологически и эмоционально устойчивой личностью и:

ФОРМАТ

    • Начало каждого дня в 19:00 мск
    • Длительность каждого эфира 2-3 часа

    Для всех, кто будет присутствовать на живых эфирах курса, мы подготовили бонусы

    Ссылка на это место страницы: #form

    ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ

    Онлайн участие

    Вы присутствуете на онлайн эфирах курса
     

    Бонус: PDF чек-лист "5 правил устойчивости к газлайтингу"


    5 000Р

    БЕСПЛАТНО

    Онлайн участие + записи

    Вы присутствуете на онлайн эфирах курса + получаете записи курса

    Бонус: PDF чек-лист "5 правил устойчивости к газлайтингу"

    Бонус 2: "Как выйти из деструктивных отношений с Нарциссом" (Запись 2-х дневного семинара)

    • как не поддаваться на манипуляции и уловки;

    • как наполниться силами для решительных действий;

    • неуязвимость и жизнь без Нарцисса.

    Бонус 3: “18 жизненных схем, которые приводят в отношения абьюз” (PDF чек-лист)

    • увидите и распознаете деструктивные сценарии

    5 000р

    990р

    Зарегистрируйтесь и получите бонусы 

    ➤ Чек-лист “5 правил устойчивости к газлайтингу” 


    ➤ Чек-лист “5 внушений, которыми Нарцисс вас программирует”

    Автор курса

    НАДЕЖДА СЕМЕНЕНКО

    • Автор проекта «Найти мужа» и более 20 тренингов и курсов.
    • Автор YouTube канала «Надежда Семененко» о влиянии детских травм на нервную систему (комплексном ПТСР), о выходах из зависимостей и созависимых отношений.
    • YouTuber — обладатель 2-х серебряных кнопок (100 тыс подписчиков)
    • Сертифицированный инструктор практик осознанности (Mindfullness), осознанного питания, освобождения от стресса при помощи осознанности (MBSR).
    • Посетила более 20 стран, жила в трех странах (сейчас в Мексике), счастливая жена и мать.
    • Обучается у экспертов международного уровня:
      • Питер Камингс (партнер Бесселя Ван Дер Колка, автора книги «Тело ведет счет»)
      • Том Кронин — (коуч спикеров Mindvalley)

    ОТЗЫВЫ

    Узнайте ВСЁ о Нарциссах

    и обретите НЕУЯЗВИМОСТЬ 

    раз и навсегда от ядовитого влияния токсичных людей

    Участие онлайн 

    Участие онлайн + записи

    © Надежда Семененко. Все права защищены.

    По всем вопросам обращайтесь: help.najtimuzha@gmail.com

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